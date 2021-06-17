Почему Путин и Байден ничего не сказали про Беларусь?

пише т ej.by По крайне мере, ни Путин, ни Байден на последующих пресс-конференциях ни словом не обмолвились об этом. Все выглядит более чем странно, поскольку обсуждали буквально все, в том числе Украину и даже Навального,т ej.by





С учетом того, что обсуждение белорусского вопроса было даже анонсировано обеими сторонами, выглядит очень странно, что именно по этому вопросу оба президента хранят молчание.





Тут может быть только два варианта.





Либо Беларусь все же реально не обсуждали, этого, возможно, не захотел Путин, после встречи с Лукашенко. Хотя, с другой стороны, президент России в любом случае, должен был обозначить свою позицию по данному вопросу. Впрочем, как и президент США. Ведь этого ждали не только в Беларуси, но и в Европе. Поэтому данный вариант выглядит маловероятным.





Второй вариант – Беларусь все же обсуждали. По этому вопросу достигнуты какие-то договоренности, которые пока озвучивать никак нельзя. Если так, то речь может идти только о таких договоренностях, которые очень не понравятся официальному Минску . Иначе Путин бы их озвучил. В пользу этой версии говорит и оценка, которую дал прошедшей встрече Путин.





«Общая оценка: я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен», - заявил президент России.



