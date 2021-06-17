Премьер-министры Беларуси и России обсудили подготовку союзных программ

"Главы правительств обсудили ход подготовки союзных программ, отметили конструктивное и результативное взаимодействие министерств и ведомств обеих стран по согласованию остающихся вопросов, договорились о дальнейшей координации действий", - проинформировала Исаева.

Также был обсужден ряд конкретных вопросов торгово-экономического взаимодействия в области энергетики и сельского хозяйства.



