Байден подарил Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона

















Как отмечается в документе, бизон является "одним из наиболее величественных животных" США и символизирует "силу, единство и стойкость". В Белом доме констатировали, что очки-авиаторы сделаны на заказ компанией Randolph.





Статуэтка установлена на постаменте из вишневого дерева. Это, как уточнили в Белом доме, должно напомнить о первом президенте США Джордже Вашингтоне. В США считается, что он однажды, будучи ребенком, повредил топором вишню, а потом не стал лгать об этом. Это продемонстрировало честность Вашингтона. На постаменте "выгравирована надпись в честь встречи президента Байдена и президента Путина".





В заявлении констатируется, что очки-авиаторы сделаны на заказ компанией Randolph. Она, в частности, выпускает очки для летчиков военных самолетов США и НАТО.