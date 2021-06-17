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Байден подарил Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона

17.06.2021 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Джо Байден подарил главе российского государства Владимиру Путину на саммите в Женеве хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой Белого дома, пишет ТАСС.





Как отмечается в документе, бизон является "одним из наиболее величественных животных" США и символизирует "силу, единство и стойкость". В Белом доме констатировали, что очки-авиаторы сделаны на заказ компанией Randolph.

Статуэтка установлена на постаменте из вишневого дерева. Это, как уточнили в Белом доме, должно напомнить о первом президенте США Джордже Вашингтоне. В США считается, что он однажды, будучи ребенком, повредил топором вишню, а потом не стал лгать об этом. Это продемонстрировало честность Вашингтона. На постаменте "выгравирована надпись в честь встречи президента Байдена и президента Путина".

В заявлении констатируется, что очки-авиаторы сделаны на заказ компанией Randolph. Она, в частности, выпускает очки для летчиков военных самолетов США и НАТО.
 
 
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Президент США Джо Байден подарил главе российского государства Владимиру Путину на саммите в Женеве хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы. Об этом...
 
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