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Данилов: НАТО заявляет о себе как о глобальной организации

17.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Данилов: НАТО заявляет о себе как о глобальной организации

С учетом будущей концептуальной перестройки альянс заявляет о себе как о глобальной организации, хотя само слово "глобальная" ни в текстах, ни в официальных выступлениях не звучит, рассуждает эксперт.

"Все-таки речь идет о том, что НАТО совершенно очевидно претендует на глобальную роль и не только декларативную, но и в практическом отношении. В чем эта глобальная роль? В первую очередь, речь идет о функциональной перестройке НАТО, то есть НАТО подтверждает свою решимость действовать эффективно в различных областях, прежде всего, в сфере киберпространства, космическом пространстве. Но не только. Речь идет еще и о том, и это намного более серьезно, что в документах НАТО зафиксировано общее согласие стран-участниц о том, что НАТО будет теперь адресоваться ко всем вопросам безопасности", ― отмечает Данилов.

Речь идет о четкой формуле, когда страны-участницы подписываются под тем, что они готовы обращаться ко всем вызовам безопасности и отвечать на них практически, отмечает эксперт. Теперь вся тематика, связанная с безопасностью, а это практически все важнейшие направления современной международной политики, является предметом активности НАТО, говорит Данилов.

В качестве примера эксперт приводит недавние дискуссии о том, есть ли место НАТО в Арктике. Теперь вопрос стоит иначе – когда НАТО заявит о своих интересах в Арктике. Кроме того, альянс заявил о том, что будет заниматься и климатическими вызовами, и это тоже северная Арктика, отмечает Данилов.

"Это все говорит о том, что НАТО действительно становится глобальной организацией – это функциональная глобализация", ― добавляет Данилов.

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