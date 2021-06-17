По зову сердца: Меган Маркл обошла Кейт Миддлтон в гонке за уважение

Источник материала: Sputnik Беларусь

Меган Маркл обогнала соперницу Кейт Миддлтон в гонке за звание самого уважаемого члена монаршей семьи: об этом рассказало издание Independent.

Жены принцев Гарри и Уильяма давно соперничают друг с другом. Симпатия королевы очевидно на стороне Кейт, хотя когда-то Елизавета II сомневалась и по поводу нее. А вот кого "предпочитают" тинейджеры – решила узнать компания Stem 4.

Издание Independent привело результаты опроса, в котором участвовали молодые британцы в возрасте от 13 до 25 лет и выяснило и любопытные детали.

Одна из самых волнующих – то, что в гонке за уважение Маркл обошла Кейт Миддлтон.

Принц Гарри и его возлюбленная набрали больше 20% голосов из-за того, что восхищают молодежь своей смелостью и умением прислушиваться к себе, следовать зову сердца – без страха и вопреки мнению других.

А вот "слишком послушные" принц Уильям и Кейт Миддлтон расположились лишь на третьей строчке – у них 11% голосов.

Авторитетом для всех поколений остается сама королева: Елизавета II продолжает оставаться самым уважаемым членом собственной семьи с 26% голосов.

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