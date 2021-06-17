От пересадки в коридоре до супертехнологий: Руммо о новом центре

Источник материала: Sputnik Беларусь

Большой путь для центра, где в 2008 году была выполнена первая пересадка печени (фактически в коридоре!), а теперь делают все известные миру операции.

Подробности о новом центре, где будут выполняться самые высокотехнологичные операции в стране, Sputnik узнал у директора МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олега Руммо.

© Sputnik / Виктор Толочко МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии

Точка отсчета

9-й больницы официально нет уже как три года. Осталась лишь вывеска – как напоминание о первом и единственном месте работы Олега Руммо. Сам он честно признается, что это до сих пор вызывает у него двойственные чувства: больница давно выросла из "девятки" до совершенно иного уровня, и уже далеко не та, какой была в начале профессионального пути молодого хирурга.

Теперь все корпуса объединены в один Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. И это еще не предел: центр разрастается, впереди – ввод в эксплуатацию еще двух суперсовременных корпусов, оснащенных по самому последнему слову техники. Один из них, где вскоре будут проводиться трансплантации и не только, должен открыться в ближайшие несколько недель.

© Sputnik / Виктор Толочко Здание бывшей "девятки", сегодня - Минский научно-практический центр хирургии

Главный корпус бывшей 9-й больницы был построен в 1976 году. Большая для столицы клиника на 1200-1300 мест, современная для того времени, но совершенно другая теперь. И ничего бы этого не было, если бы в этих стенах не была проведена первая в стране трансплантация печени, давшая, без преувеличения, мощный стимул для развития всей медицины в целом.

"Всегда для развития такого направления должны быть мощные триггеры. Для Беларуси таковым стала трансплантация печени. И дело было не в том, что это была достаточно сложная операция, а в том, как на нее ответило общество: к врачам было приковано всеобщее внимание", - рассуждает Олег Руммо.

Первая пересадка печени - в коридоре

Уже нет и той импровизированной операционной, где Олег Руммо в 2008 году выполнил свою первую пересадку печени. К слову, в приспособленном помещении, едва ли ни в коридоре: напоминает о тех временах только памятная вывеска. Здесь сейчас - конференц-зал.

© Sputnik / Виктор Толочко На месте, где была выполнена первая в Беларуси операция по пересадке печени, сейчас находится конференц-зал

А получилось так, что за пару лет до этого перевернувшего медицину события 9-ю больницу начали потихоньку модернизировать. К тому моменту, когда пришли к трансплантации, в главных операционных велся серьезный ремонт для будущих высокотехнологичных операций.

"Другие времена были, другие условия. Практически на коридоре, хотя действительно на коридоре делал ту пересадку. Раньше с 1976 года там выполнялись нейрохирургические операции, со временем необходимость в этой операционной отпала, сделали там первую в стране палату пробуждения", - вспоминает Олег Руммо.

В такой палате, не занимая операционную, но и не переводясь в обычное отделение, пациент приходит в себя после наркоза. Под присмотром и контролем врача – мало ли что. И вот на базе этого приспособленного помещения провели первую трансплантацию печени.

"Это было хорошее время, мы были молоды, мы считали, что можем горы свернуть. И я бы многое отдал, чтобы это вернуть. Я очень счастлив, что это было. Я помню, как это было, когда собирались люди, которые ни о чем другом не думали, кроме как об этом общем деле. Каждый был готов жертвовать всем ради того, чтобы это дело обязательно состоялось. Было здорово тогда", - улыбается Олег Олегович.

Глядя на молодых и дерзких хирургах, решивших пересадить печень, крутили у виска и говорили, что это невозможно, но тем не менее не могли лишать их такой возможности. Тем более, что денег больших не просили, многое было, а чего не хватало – добывали смекалкой.

© Sputnik / Виктор Толочко Олег Руммо вспоминает о тех днях с улыбкой

"Оборудование и было, и не было. Когда мы учились в Германии, с помощью наших немецких коллег раздобыли много чего из расходного материала. Специальных инструментов тоже не надо. Два зажима? Привез их в кармане из Германии. Консервирующий раствор? Позвонили в Москву, хлопцы сэкономили, с поездом передали. В ответ передали благодарность, так сказать, литр на литр. Такая жизнь была", - улыбается Олег Руммо.

А оборудования особенного не требовалось: операционный стол, наркозный аппарат, свет – все было. Что-то из расходников, что уже было зарегистрировано в стране, докупили, препараты были (тогда уже и почки пересаживали, была и онкогематология, в которой использовались те же препараты, и люди, которые имели опыт их назначения). Серьезных вложений не требовалось.

Это и стало тем мощным стартом для развития не только новой отрасли, но и всей белорусской медицины.

Новый импульс

В 2010 году 9-я больница получила новый суперсовременный операционный блок, реанимацию. Построено было немного, но так вышло, что это маленькое отделение в составе большой старой больницы стало давать большие результаты: спасение жизней, внедрение научных достижений в практику и как следствие – экспорт медицинских услуг.

"Нам становилась тесно в этих стенах. Мы видели, что это старая больница, что здесь "народная медицина", и это все абсолютно не дружит с теми высокими технологиями, которые мы в эту медицину привнесли", - говорит Олег Руммо.

В 2017 году Александр Лукашенко посетил центр, посмотрел те корпуса, которые открывал 7 лет назад, и увидел все, что было сделано в этой больнице за такой короткий срок. Решено: надо строить новый корпус. Начали в том же году.

"Мы вышли с предложением, что 9-ю больницу преобразуем в научно-медицинский центр, где будем развивать не только трансплантологию, но и всю большую хирургию, гематологию, неврологию и многое другое. У нас есть база, есть люди", - рассказывает директор центра.

Новый корпус большой, 27 тысяч квадратных метров – по сути, отдельная больница. Поскольку во всем мире сейчас не строят отделений с большим количеством коек, стараясь минимизировать время пребывания в больнице, по этому пути пошли и в МПНЦ. Будет всего 170 коек, только одно- и двухместные. И если уж строить, то по последнему слову оснащенности: обычная палата экстренно может превращаться в реанимационную, есть возможность подключения к ИВЛ.

© Sputnik / Виктор Толочко Будущий оперблок

Новый корпус на месте руин

Раньше на этом месте, где сейчас вырос новый современный центр, стоял кинотеатр, а еще своя мощная грязеводолечебница. Заместитель директора центра по хозяйственно работе Анатолий Тарасенко вспоминает, что люди приезжали сюда как в санаторий. Потом все ужалось, остался пищеблок – центр использовал его под склады.

"Здание было старое. Я на этот объект попал еще 30 лет назад, когда строили здесь центр трансплантации костного мозга. Это было ноу-хау для того времени. На базе одного этажа мы построили такой центр, который успешно спасает жизни по сей день", - вспоминает Анатолий Тарасенко.

Снесли эти старые здания, чтобы построить новый современный корпус. Под землей между основным корпусом центра и новым остался подземный переход. Его сейчас тоже отремонтировали и будут использовать как хозяйственный – транспортировка белья, питания. Осталась еще маленькая пристройка под склады и все.

© Sputnik / Виктор Толочко На месте, где сейчас находится новый центр, была мощная грязеводолечебница, куда люди приезжали как в санаторий, вспоминает Тарасенко

Философия нового центра

Новый корпус будет функционировать как больница "замкнутого" цикла: каждый пациент, приходя сюда, может в одном месте получить все необходимое – от незначительной диагностики и анализов, до высокотехнологичных хирургических вмешательств.

На первом этаже - маленькое отделение краткосрочного пребывания, всего на 7-10 мест. Там планируется, не загружая 170 основных "умных" коек, проводить первичное обследование поступивших пациентов. Чтобы люди не сидели в очередях и не уставали на коридорах, а в промежутках между обследованиями могли расположиться в палате, выпить чашечку кофе и отдохнуть.

Кроме того, такие палаты будут предоставляться и родственникам приехавших на лечение иностранцев: удобней спуститься в номер, отдохнуть, перевести дух и снова идти к своему близкому, не тратя время на дорогу между гостиницей и больницей.

© Sputnik / Виктор Толочко В новом корпусе можно будет получить как незначительную диагностику, так и обратиться за высокотехнологичными хирургическими вмешательствами

"Три современные операционные. Они не какие-то там суперэксклюзивные, они просто очень хорошие. Огромные, по 80 квадратов, современное оборудование. Там будет стоять новый ангиограф, совмещенный с компьюетрным томографом. Будет симуляционный центр с современными оборудованием, где будет проходить обучение специалистов – ведь приезжают не только со всей Беларуси, но и из других стран мира", - показывает новые помещения Олег Руммо.

Еще один корпус - через 2 года

На строительство нового центра из республиканского бюджета выделено около 65 млн долларов. По планам, должны были сдать в конце этого года, но работы почти завершились, так что, скорее всего, в июле новая больница откроет двери для первых пациентов. Строители уже сдали больше половины этажей, закуплено все оборудование, осталось его смонтировать, собирается мебель.

Сейчас уже вовсю идет другая стройка - современного корпуса гематологии, трансплантации костного мозга и стволовых клеток.

"В 1993 году было создано отделение трансплантации костного мозга. Это большой прорыв: только распался Советский союз, денег не было вообще! Эти деньги в стране нашли, потому что был всплеск онкогематологических заболеваний после Чернобыля. Средств было мало, но 7-коечное отделение открыли – суперсовременное на тот момент. Считайте, прошло 30 лет, все это не соответствует уже запросам и потребностям. Там есть мощная научная составляющая, туда приезжают лечиться из Украины, России, стран Средней Азии, но нет современных условий", - говорит директор центра.

По планам, новый корпус должны ввести в строй в 2023 году. В основном здесь будут заниматься наукой, будет отделение реанимации и пересадки, а основные койки останутся в старом корпусе – все отремонтируют и осовременят.

Последние штрихи

Пока же все силы брошены на финальные работы и монтаж оборудования в почти готовом корпусе. На первом этаже – центральный ресепшн, кабинеты врачей. Второй – оперблоки, где сейчас монтируется оборудование. Третий этаж - реанимационные палаты. С 4-го по 7-й этажи – палаты, одно- и двухместные. Восьмой этаж отведен под профессорский состав, частично – под симуляционный центр.

"По строительно-монтажным работам корпус готов на 90-95%. Самое главное сейчас – монтаж тяжелого медицинского оборудования и пусконаладочные работы. Ну и конечно, инженерная готовность – важная и большая система", - проводит экскурсию Анатолий Тарасенко.

Эти невидимые глазу работы – важная часть любого учреждения здравоохранения. Стерильный воздух над операционным столом, системы очистки воздуха в реанимациях и палатах, холодильные машины, подвод кислорода и прочие инженерно-технические вещи сейчас монтируются полным ходом. Специальные помещения для таких сложнейших систем занимают в общей сложности едва ли не весь этаж.

"Уровень совершенно другой, даже по сравнению с нашим хорошо оснащенным центром. У хирургов более комфортные условия работы: все автоматизировано, не надо думать о том, чтобы что-то подвинуть, включить. Эти мелочи тоже очень много значат в работе", - объясняет Тарасенко.

При строительстве Олег Руммо и его коллеги, которые объездили ведущие клиники почти во всем мире, учли весь опыт и воплотили его в своем центре.

Что будет в новом центре?

Все виды трансплантации, кроме пересадок сердца (такие операции – в РНПЦ "Кардиология") делают в центре у Олега Руммо. Это служба переедет в новый корпус. Откроется центр микрососудистой и реконструктивной медицины. Если будет потребность в имплантации конечностей, трансплантации матки, кишечника, лица – это тоже будут делать врачи центра. Олег Руммо всегда подчеркивает: нет такой операции, которую не могут делать в его центре.

© Sputnik / Виктор Толочко Будущие операционные

Будет два кардиохирургических отделения, которые смогут обеспечивать Минск этой помощью. В новый центр переедет практически вся хирургия. Но у Олега Руммо есть еще планы на создание полноценного сосудистого центра.

"Это большая проблема. Россия по этому пути уже идет, многие страны тоже. Это та категория пациентов, у которых возник инсульт, многие потом остаются инвалидами. Это люди трудоспособного возраста. И своевременно вылечив их и проведя операции, мы вернем их к нормальной жизни. Для этого тоже надо создавать систему. Четыре больших неврологических отделения, которые у нас работают, надо объединить с ангиографией, с хирургией, нейрохирургией и вовлечь в это дело скорую помощь", - делится планами директор центра.

В стране уже было сделано подобное по лечению инфаркта, по острому коронарному синдрому – система была создана. Теперь такую же планируют создать и для пациентов, перенесших инсульт. Разместятся на старых площадях, где сейчас находится хирургия и трансплантация.

В центре будет одна большая - на все корпуса - лаборатория. Появится МРТ, которого не было, - он будет работать на всю больницу. Один ангиограф, который уже был в центре, будет работать, что называется, на рутину. А в новом центре – суперсовременный аппарат на всю больницу.

Олег Руммо честно признает, что никогда не предполагал и не думал, что ему доведется стать первопроходцем в новой для страны сфере, фактически создать всю систему трансплантационной службы, дав мощный толчок для развития всей медицины.

"Для меня всегда было важно быть хорошим хирургом. Но так сложилось и так уж выпало мне (я не могу сказать, что я в большом восторге, мне комфортно в операционной, я там балдею, я там как рыба в воде), что я стал руководителем. В этом плане я отрываю от науки, от пациентов, от операционной, но я думаю, что не зря это делаю", - считает Олег Олегович.

Читайте также: