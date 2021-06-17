Литва может построить ограждение на границе с Беларусью

Источник материала: Салiдарнасць

Количество нелегальных мигрантов в ЕС из нашей страны выросло в пять раз.





Практически на всей литовско-белорусской границе планируется возвести ограждение. Причиной, по словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте является рост нелегальной миграции, передает DELFI .

В настоящее время по данному вопросу проводится технико-экономическое обоснование. Такой забор может стоить около 15 миллионов евро.

— В дополнение к ограждению должны быть интегрированы элементы настенного видеонаблюдения: камеры, датчики и т.д. Стоимость километра такой комплексной системы пограничного контроля составляет около 130 тысяч евро, — сообщила Агне Билотайте.

Всего Литва с Беларусью имеет около 680 км общей границы. Защитным ограждением в настоящее время оснащены 78 км. Более 90 км проходит по воде, там не будет возможности установить ограждение. Оно может появится на оставшемся участке протяженностью 508 км.

Напомним, с начала 2021 года литовские пограничники задержали уже 387 иностранцев, пытавшихся пересечь границу ЕС, Большинство из них прибыли в Беларусь из Ирака.

Количество задержанных почти в пять раз больше, чем за весь прошлый год.