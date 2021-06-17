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Просроченная кредиторская задолженность организаций Минска выросла на 17,5% с начала года

17.06.2021 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Просроченная кредиторская задолженность организаций Минска с начала 2021 года выросла на 17,5% и на 1 мая 2021 года составила 1 млрд 414,4 млн рублей, за апрель — увеличилась на 5%, свидетельствуют данные главного статистического управления столицы.

Просроченная кредиторская задолженность организаций Минска выросла на 17,5% с начала года

Кредиторская задолженность на 1 мая 2021 года составила 21 млрд 714 млн рублей, или на 0,6% меньше, чем на 1 января 2021 года, и на 5% больше по сравнению с показателем на 1 апреля 2021 года.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность с начала текущего года выросла на 8,5% до 297,4 млн рублей, за апрель — на 3,8%.

В целом внешняя кредиторская задолженность за четыре месяца снизилась на 1,5% (до 5 млрд 659,1 млн), по сравнению с показателем на 1 апреля — на 4,9%.

Просроченная дебиторская задолженность с начала года уменьшилась на 2,7% и на 1 мая 2021 года составила 2 млрд 283,7 млн рублей (за апрель — снижение на 0,9%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за четыре месяца уменьшилась на 9,3% до 469,4 млн рублей (за апрель снизилась на 1%).

В целом внешняя дебиторская задолженность за четыре месяца уменьшилась на 1% до 6 млрд 178,5 млн рублей, по сравнению с показателем на 1 апреля — на 1,4%.

Дебиторская задолженность на 1 мая 2021 года составила 21 млрд 714 млн рублей, или на 0,6% меньше, чем на 1 января 2021 года, и на 0,5% больше по сравнению с показателем на 1 апреля 2021 года.

Задолженность столичных организаций по кредитам и займам на 1 мая 2021 года составила 21 млрд 913 млн рублей. Это на 4,4% меньше, чем на 1 января 2021 года, и на уровне показателя на 1 апреля 2021 года.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций Минска на 1 мая текущего года составила 216,8 млн рублей. По данным управления, с начала года она увеличилась на 2%, по сравнению с 1 апреля 2021 года — на 2,6%.

 
Теги: Минск
 
 
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Просроченная кредиторская задолженность организаций Минска с начала 2021 года выросла на 17,5% и на 1 мая 2021 года составила 1 млрд 414,4 млн рублей, за апрель —...
 
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