Литва готова построить ограждение на всей границе с Беларусью

Литва рассматривает возможность строительства ограждения практически на всей литовско-белорусской границе — в связи с ростом нелегальной миграции, передает слова министра Агне Билотайте издание DELFI.



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По ее словам , по этому вопросу проводится технико-экономическое обоснование, и такой забор может стоить около 15 миллионов евро.

«Кроме того, в дополнение к ограждению должны быть интегрированы элементы настенного видеонаблюдения — камеры, датчики и т.д. Стоимость километра такой комплексной системы пограничного контроля составляет около 130 тысяч евро», — добавила она.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали 387 нелегалов. Этот показатель почти в пять раз выше, чем за прошлый год. Такие данные содержатся в июньском сообщении Службы госохраны границы Литвы.