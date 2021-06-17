|
Литва готова построить ограждение на всей границе с Беларусью
Источник материала: Навiны
Литва рассматривает возможность строительства ограждения практически на всей литовско-белорусской границе — в связи с ростом нелегальной миграции, передает слова министра Агне Билотайте издание DELFI.
По ее
«Кроме того, в дополнение к ограждению должны быть интегрированы элементы настенного видеонаблюдения — камеры, датчики и т.д. Стоимость километра такой комплексной системы пограничного контроля составляет около 130 тысяч евро», — добавила она.
С начала 2021 года литовские пограничники задержали 387 нелегалов. Этот показатель почти в пять раз выше, чем за прошлый год. Такие данные содержатся в июньском сообщении Службы госохраны границы Литвы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва рассматривает возможность строительства ограждения практически на всей литовско-белорусской границе — в связи с ростом нелегальной миграции, передает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)