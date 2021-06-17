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Литва готова построить ограждение на всей границе с Беларусью

17.06.2021 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литва рассматривает возможность строительства ограждения практически на всей литовско-белорусской границе — в связи с ростом нелегальной миграции, передает слова министра Агне Билотайте издание DELFI.

Литва готова построить ограждение на всей границе с Беларусью
Фото: delfi.lt

По ее словам, по этому вопросу проводится технико-экономическое обоснование, и такой забор может стоить около 15 миллионов евро.

«Кроме того, в дополнение к ограждению должны быть интегрированы элементы настенного видеонаблюдения — камеры, датчики и т.д. Стоимость километра такой комплексной системы пограничного контроля составляет около 130 тысяч евро», — добавила она.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали 387 нелегалов. Этот показатель почти в пять раз выше, чем за прошлый год. Такие данные содержатся в июньском сообщении Службы госохраны границы Литвы.

 
 
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Литва рассматривает возможность строительства ограждения практически на всей литовско-белорусской границе — в связи с ростом нелегальной миграции, передает...
 
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