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Председателем Наблюдательного совета Белорусской федерации волейбола избран глава МЧС Вадим Синявский
Источник материала: Партизан
В преддверии проведения Конференции ОО "Белорусская федерация волейбола" прошло заседание Наблюдательного совета, в ходе которого его председателем избран министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.
Об этом сообщает
Кроме того, в ходе заседания были рассмотрены вопросы оптимизации состава Наблюдательного совета, порядка проведения запланированной Конференции, а также обсуждены с руководством федерации пути повышения эффективности ее деятельности.
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Председателем Наблюдательного совета Белорусской федерации волейбола избран глава МЧС Вадим Синявский
В преддверии проведения Конференции ОО "Белорусская федерация волейбола" прошло заседание Наблюдательного совета, в ходе которого его председателем избран...
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