Зачем прилетели в Минск из Багдада “120 врачей и фармацевтов”?

На фоне того, что литовские пограничники все чаще выявляют на белорусско-литовской границе нелегальных мигрантов в том числе из Ирака, нидерландское издание "De Gelderlander" пишет, что Беларусь замешана в транзите нелегалов на территорию ЕС. Упоминается также "Iraqi Airways".





При этом Лукашенко в конце мая заявил:





— Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами [ЕС. — Еврорадио] их есть и ловить.





Поскольку ситуация с нелегальными мигрантами выглядит неоднозначно, журналист Еврорадио отправился встречать рейс "Багдад — Минск", чтобы посмотреть, кто прибывает в Беларусь из Ирака, и ожидает ли кто-нибудь гостей.

“Им незачем здесь оставаться”

До прибытия рейса в секторе прилета появляется стойка с логотипами туристической компании "Oscar Tur". Постепенно выходят пассажиры арабской внешности. Всего около 100 человек.









Туроператор встречает туристов / Еврорадио





В толпе можно кого-то упустить, но подавляющее большинство, прилетевших из Ирака, точно подходят к стойке. Там организаторы сверяют какие-то списки, перекладывают именные конверты, раздают небольшие подарочные наборы с мёдом и чем-то, похожим на мыло.





Интересуемся у людей за стойкой, почему к ним подходит так много людей.





— Мы туристическая компания "Oscar Tur". Встречаем туристов. Только мы принимаем 120 человек. Всего должно прилететь сегодня 350. Вся группа — врачи и фармацевты.





Мы замечаем, что в последнее время много слухов о том, что Беларусь замешана в транзите мигрантов на территорию ЕС.





— Говорят по-разному. Но врачи не будут приезжать сюда, чтобы оставаться. Вот видите, у нас сразу готова гостиница — "Renaissance", — рассказывает собеседник, указывая на стопку конвертов с логотипом отеля. — В Беларуси совсем нет иностранных туристов, хорошо, что хотя бы гости из арабских стран остались. У других фирм, может, нет работы, и начинается такое, откуда слухи. Вы понимаете. Мы всё это проверяем, чтобы всё было в порядке.





Дальше прибывшие рейсом "Багдад — Минск" расходятся по обменникам, потом заходят в два больших автобуса, которые ждут их у аэропорта.





— Посмотрите, какие у нас автобусы, — кивает наш собеседник, пробегая с бумагами.





До "Renaissance" те же автобусы, которые выехали из аэропорта, действительно доехали. Но там отказались от дополнительных комментариев, сославшись на конфиденциальность.





Мы попытались оперативно получить у компании "Oscar Tur" больше информации о прибывшей группе, но они отказались от дальнейшего общения.



