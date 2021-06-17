«Нам мир завещано беречь»: в Минске подведены итоги конкурса к 80-летию начала войны

Источник материала: ОНТ

Минске подведены итоги конкурса к 80-летию начала войны" class="one-news__figure-img">

«Нам мир завещано беречь»! В Минске подвели итоги конкурса детских рисунков к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Его главная задача – воспитание уважительного отношения к памяти защитников.

В творческом соревновании, стартовавшем еще в январе, участвовали более 2 тысяч детей. Из всех регионов в сумме делегирована сотня художественных произведений, написанных детской рукой. Юным творцам – от 5 до 15 лет. Изображали они подвиги героев, праздник Победы, создавали и портреты ветеранов. Конкурс проводился в трех номинациях, в трех возрастных группах.

По словам жюри, выбрать лауреатов было непросто – работы на очень хорошем художественном уровне. До финала дошел 21 участник. Все они получили подарки от Республиканского Совета ветеранов.

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