ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Нам мир завещано беречь»: в Минске подведены итоги конкурса к 80-летию начала войны

17.06.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Нам мир завещано беречь»: в Минске подведены итоги конкурса к 80-летию начала войныМинске подведены итоги конкурса к 80-летию начала войны" class="one-news__figure-img">

«Нам мир завещано беречь»! В Минске подвели итоги конкурса детских рисунков к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Его главная задача – воспитание уважительного отношения к памяти защитников. 

В творческом соревновании, стартовавшем еще в январе, участвовали более 2 тысяч детей. Из всех регионов в сумме делегирована сотня художественных произведений, написанных детской рукой. Юным творцам – от 5 до 15 лет. Изображали они подвиги героев, праздник Победы, создавали и портреты ветеранов. Конкурс проводился в трех номинациях, в трех возрастных группах.

По словам жюри, выбрать лауреатов было непросто – работы на очень хорошем художественном уровне. До финала дошел 21 участник. Все они получили подарки от Республиканского Совета ветеранов. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Нам мир завещано беречь»! В Минске подвели итоги конкурса детских рисунков к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Его главная задача – воспитание...
 
Новости дня
Новости разные
 
Председателем Наблюдательного совета Белорусской федерации волейбола избран глава МЧС Вадим Синявский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by