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Пересечение границы в Брестской области с 1 июля станет платным
Источник материала: ОНТ
С 1 июля 2021 года за пересечение государственной границы Республики Беларусь транспортными средствами в Брестской области вводится местный сбор,
Размер сбора не зависит от количества транспортных средств и составляет 1 базовую величину.
В число лиц, освобожденных от уплаты сбора, входят:
Данное решение было принято Брестским областным Советом депутатов и действует до 1 января 2023 года.
Фото: БЕЛТА
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С 1 июля 2021 года за пересечение государственной границы Республики Беларусь транспортными средствами в Брестской области вводится местный сбор, сообщает БЕЛТА....
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