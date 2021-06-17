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Пересечение границы в Брестской области с 1 июля станет платным

17.06.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пересечение границы в Брестской области с 1 июля станет платным

С 1 июля 2021 года за пересечение государственной границы Республики Беларусь транспортными средствами в Брестской области вводится местный сбор, сообщает БЕЛТА.

Размер сбора не зависит от количества транспортных средств и составляет 1 базовую величину.

В число лиц, освобожденных от уплаты сбора, входят:

  • граждане, покидающие территорию Беларуси после похорон близких родственников (необходимо предоставить подтверждающие документы);
  • иностранные граждане, проходившие санаторно-курортное лечение и оздоровление в профильных организациях Беларуси (при наличии подтверждающих документов);
  • иностранные граждане и лица без гражданства, степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия которых составляет 75-100% (необходимо иметь при себе подтверждающий документ, выданный компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства данного гражданина);
  • иностранцы и лица без гражданства, выезжающие из Республики Беларусь по постановлениям (решениям) компетентных органов о депортации;
  • от уплаты сбора также освобождены иностранные граждане и лица без гражданства – участники и гости Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (необходимо предоставить оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля).

Данное решение было принято Брестским областным Советом депутатов и действует до 1 января 2023 года.


Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск
 
 
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С 1 июля 2021 года за пересечение государственной границы Республики Беларусь транспортными средствами в Брестской области вводится местный сбор, сообщает БЕЛТА....
 
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