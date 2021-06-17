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Новый резидент «Великого камня» займется развитием беспилотного транспорта
Источник материала: ОНТ
Новый резидент индустриального парка «Великий камень» направит усилия на развитие беспилотного транспорта.
Китайская компания разработает программное обеспечение и протестирует беспилотные системы. И все это в сотрудничестве с Национальной академией наук и машиностроительными предприятиями. За последние несколько дней это второй новый резидент «Великого камня».
В конце прошлой недели зарегистрирована компания, которая занимается обработкой и хранением данных. Сейчас в индустриальном парке 71 резидент. Дальнейшему развитию территории поспособствует новый указ Президента. В частности, по нему парк выполнит больше административных процедур, специальные условия созданы для стартапов и крупных инвесторов.
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Новый резидент индустриального парка «Великий камень» направит усилия на развитие беспилотного транспорта. Китайская компания разработает программное...
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