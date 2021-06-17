Ученые выяснили, почему кот топчет вас. Причина удивит!

Источник материала: ОНТ

Исследователи смогли выяснить, как можно использовать кошек в своих целях. Все знают, что коты могут дарить очень много положительных эмоций, а также передавать позитивную энергию. Бывали случаи, когда коты могли справиться с апатией и депрессией людей, а также помогали во время лечения каких-либо болезней. Именно поэтому многие исследователи стали задумываться, каким образом можно еще использовать кота?

Почему кошка топчет вас



Фото: m.123ru.net

Иногда кот может запрыгнуть на вас и начать топтать. Сначала вы воспринимаете это как массаж, однако позже понимаете, что движения становятся сильнее, а уже потом даже подключаются в это дело коготки. Чаще всего хозяин не понимает, чем именно он рассердил своего любимца, а дело вот в чем…

Кошачий инстинкт



Фото: zen.yandex.ru

Для ответа на этот вопрос давайте обратимся к инстинктам кошки. Нужно понимать, что несмотря на возраст вашего любимца, он всегда будет оставаться маленьким котенком. Именно поэтому, когда он будет топтать лапками, это будет значить, что он ведет себя как будто вы его мама, ведь именно вы проявляете о нем заботу.

Когда они были маленькими, чтобы получить больше молока от кошки, они топтали ее сосок лапками, поэтому и сейчас ваш любимец мог почувствовать себя вашим котенком, который хотел просто внимания и, возможно, немного молочка.

Кошка просто хочет спать



Фото: smallivingworld.ru

Некоторые кошки таким «топтанием» показывают, что они очень устали и хотели бы поспать на ваших коленях. Кстати говоря, если ваш любимец лежит у вас на коленях, значит, он вам максимально доверяет, поэтому нельзя его сталкивать, иначе вы можете потерять расположение в его глазах. К тому же дикие коты всегда роют себе норки для сна, а ваша хоть и спит на подушке либо у вас на коленях, все равно проявляет такой инстинкт.

Ваша кошка вас изучает и лечит



Фото: klkfavorit.ru

Некоторые ученые отметили, что топтание лапками может значить, что ваша кошка будто бы диагностирует вас, пытается понять энергетику больного места. Такое обычно называют фелинотерапией. Многие рассказывают, что если у кого-то болит живот, то кошка может прийти и лечь на больное место.

Кошке нужна когтеточка



Фото: wayfair.com

Есть версии, что «топтание» – это желание поточить коготки об когтеточку. Поэтому обязательно дома у каждого любящего хозяина должен быть такой аксессуар.

Также существуют и другие версии, почему кошка вас топчет. Кто-то утверждает, что они это делают, чтобы сбить себе помягче местечко для сна, однако этот довод достаточно спорный, ведь у диких котов такого почти не наблюдается. Кто-то считает, что таким образом кошка пытается пометить территорию и заявить права на вас. У них около подушечек есть железы, выделяющие пахучие вещества, которые чувствуют лишь другие коты.

По материалам сайта bravedefender.ru

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