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Состоялся телефонный разговор глав правительств Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
Вечером 16 июня состоялся телефонный разговор глав правительств Беларуси и России.
Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили подготовку союзных программ, отметили конструктивное и результативное взаимодействие министерств и ведомств по согласованию остающихся вопросов, договорились о дальнейшей координации действий. Также говорили о конкретных вопросах торгово-экономического взаимодействия в энергетике и сельском хозяйстве.
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Вечером 16 июня состоялся телефонный разговор глав правительств Беларуси и России. Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили подготовку союзных программ,...
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