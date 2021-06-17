Источник материала: ОНТ

Вечером 16 июня состоялся телефонный разговор глав правительств Беларуси и России.

Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили подготовку союзных программ, отметили конструктивное и результативное взаимодействие министерств и ведомств по согласованию остающихся вопросов, договорились о дальнейшей координации действий. Также говорили о конкретных вопросах торгово-экономического взаимодействия в энергетике и сельском хозяйстве.

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