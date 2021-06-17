ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гороскоп на 18 июня: трудный день у Львов, серьезные помехи на работе у Близнецов

17.06.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 18 июня: трудный день у Львов, серьезные помехи на работе у Близнецов

Сегодня Овнам удастся справиться со сложными делами и показать себя с лучшей стороны. Порадует встреча с давними друзьями, которые поделятся с вами хорошими новостями.

Тельцам звезды советуют провести день с близким человеком. Совет, который вы получите, окажется для вас очень ценным, а настойчивость поможет добиться желаемого.

Серьезные помехи на работе помешают Близнецам выполнить задуманное. Более удачной окажется вторая половина дня. Вы встретите человека, по которому скучали.

Раки по-новому посмотрят на события из недавнего прошлого. Плодотворное сотрудничество с партнерами принесет вам ожидаемый доход и новые перспективы.

У Львов сегодня трудный день. Звезды не рекомендуют вам начинать важные деловые переговоры. В течение дня придется в срочном порядке решать личные и домашние проблемы.

Девы полны сил и энергии для того, чтобы осуществить задуманное. Желание взять инициативу в свои руки будет оправдано. Коллеги оценят вашу компетентность.

Весам следует проявить амбиции. Ваша убежденность в правоте и рассудительность в доводах могут привести к успеху. Вероятны денежные поступления и выгодные сделки.

У Скорпионов насыщенный и интересный день. Звезды советуют вам настроиться на творчество. Разумное распределение средств позволит сэкономить деньги на предстоящий отдых.

Стрельцам следует действовать решительно и не тратить время напрасно. Это поможет быстро добиться нужных результатов. День подходит для деловых переговоров, касающихся сотрудничества.

Изобретательные Козероги удивят близкое окружение своими способностями. Не упустите благоприятный момент для внезапных перемен в вашей жизни.

Интуиция подскажет Водолеям, как нужно поступить в сложившейся ситуации. Возможно, вам придется импровизировать и принимать решения на ходу.

У Рыб могут возникнуть досадные мелкие промахи. К счастью, вам удастся все вовремя заметить и исправить. Вас будут долго радовать полезные вещи для дома, которые вы приобретете сегодня.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Овнам удастся справиться со сложными делами и показать себя с лучшей стороны. Порадует встреча с давними друзьями, которые поделятся с вами хорошими...
 
Новости дня
Новости разные
 
Председателем Наблюдательного совета Белорусской федерации волейбола избран глава МЧС Вадим Синявский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by