Гороскоп на 18 июня: трудный день у Львов, серьезные помехи на работе у Близнецов

Источник материала: ОНТ

Сегодня Овнам удастся справиться со сложными делами и показать себя с лучшей стороны. Порадует встреча с давними друзьями, которые поделятся с вами хорошими новостями.

Тельцам звезды советуют провести день с близким человеком. Совет, который вы получите, окажется для вас очень ценным, а настойчивость поможет добиться желаемого.

Серьезные помехи на работе помешают Близнецам выполнить задуманное. Более удачной окажется вторая половина дня. Вы встретите человека, по которому скучали.

Раки по-новому посмотрят на события из недавнего прошлого. Плодотворное сотрудничество с партнерами принесет вам ожидаемый доход и новые перспективы.

У Львов сегодня трудный день. Звезды не рекомендуют вам начинать важные деловые переговоры. В течение дня придется в срочном порядке решать личные и домашние проблемы.

Девы полны сил и энергии для того, чтобы осуществить задуманное. Желание взять инициативу в свои руки будет оправдано. Коллеги оценят вашу компетентность.

Весам следует проявить амбиции. Ваша убежденность в правоте и рассудительность в доводах могут привести к успеху. Вероятны денежные поступления и выгодные сделки.

У Скорпионов насыщенный и интересный день. Звезды советуют вам настроиться на творчество. Разумное распределение средств позволит сэкономить деньги на предстоящий отдых.

Стрельцам следует действовать решительно и не тратить время напрасно. Это поможет быстро добиться нужных результатов. День подходит для деловых переговоров, касающихся сотрудничества.

Изобретательные Козероги удивят близкое окружение своими способностями. Не упустите благоприятный момент для внезапных перемен в вашей жизни.

Интуиция подскажет Водолеям, как нужно поступить в сложившейся ситуации. Возможно, вам придется импровизировать и принимать решения на ходу.

У Рыб могут возникнуть досадные мелкие промахи. К счастью, вам удастся все вовремя заметить и исправить. Вас будут долго радовать полезные вещи для дома, которые вы приобретете сегодня.

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