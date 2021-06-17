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На Ближнем Востоке нарушен режим перемирия: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

17.06.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Ближнем Востоке нарушен режим перемирия: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Тревожные новости приходят с Ближнего Востока. Там нарушен режим перемирия. Израиль нанёс авиаудары по сектору Газа – впервые после договора о прекращении огня, который подписан 21 мая. О жертвах не сообщается. Но значительно повреждена инфраструктура. Это ответ на запуск с палестинского анклава зажигательных воздушных шаров. 

Ранее ХАМАС назвал провокацией марш израильских националистов в Восточном Иерусалиме. Искать выход из обострения палестино-израильского конфликта будет новый премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет. Он пообещал жестко реагировать на любое насилие со стороны ХАМАС. 


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Тревожные новости приходят с Ближнего Востока. Там нарушен режим перемирия. Израиль нанёс авиаудары по сектору Газа – впервые после договора о прекращении огня,...
 
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