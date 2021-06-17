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Закон о защите суверенитета и конституционного строя обсудят депутаты Палаты Представителей
Источник материала: ОНТ
На укрепление безопасности и как реакция на внештатные ситуации должен работать новый закон о защите суверенитета и конституционного строя. Сегодня его проект обсудят депутаты Палаты Представителей.
По нему изменения вносятся в три закона – «О Вооруженных Силах», чрезвычайном и военном положении. А в основе документа – майский декрет Главы государства. Согласно ему в случае гибели Президента из-за покушения, теракта или других насильственных действий полномочия Главы государства перейдут к Совбезу. И все госорганы будут выполнять его поручения. Также 17 июня депутаты обсудят проекты законов «Об исполнении бюджета за 2020 год», о взносах в фонд соцзащиты, изменения в законы о судебно-экспертной деятельности и другие вопросы.
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На укрепление безопасности и как реакция на внештатные ситуации должен работать новый закон о защите суверенитета и конституционного строя. Сегодня его проект...
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