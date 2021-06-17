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Фотофакт: в Витебске выстраиваются длинные очереди на "Поезд Победы"

17.06.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебск, 17 июн – Sputnik. Некоторые жители Витебска простаивают в очереди по несколько часов, чтобы попасть в передвижной музей "Поезд Победы".
На время экспозиции музей разместили на первой платформе витебского железнодорожного вокзала.

"У многих людей нет пригласительных билетов и им приходится стоять по несколько часов, пока у них появится возможность как-то пройти и посмотреть экспозицию", - сообщили корреспонденту сотрудники железнодорожного вокзала.

Как рассказали горожане, билеты на "Поезд" в Витебске купить невозможно, все кто пришел, получили пригласительные в своих организациях.

  • Фотофакт: в Витебске выстраиваются длинные очереди на "Поезд Победы"
    В Витебске выстраиваются длинные очереди на "Поезд Победы"
    © Sputnik Павел Артюшкевич
  • Фотофакт: в Витебске выстраиваются длинные очереди на "Поезд Победы"
    В Витебске выстраиваются длинные очереди на "Поезд Победы"
    © Sputnik Павел Артюшкевич
  • Фотофакт: в Витебске выстраиваются длинные очереди на "Поезд Победы"
    В Витебске выстраиваются длинные очереди на "Поезд Победы"
    © Sputnik Павел Артюшкевич
  • Фотофакт: в Витебске выстраиваются длинные очереди на "Поезд Победы"
    В Витебске выстраиваются длинные очереди на "Поезд Победы"
    © Sputnik Павел Артюшкевич
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© Sputnik Павел Артюшкевич
В Витебске выстраиваются длинные очереди на "Поезд Победы"

Желающих посетить экспозицию оказалось больше, чем было роздано билетов, поэтому около передвижного музея и выстроилась очередь. Те счастливчики, которые получили пригласительные, приходят ко времени, указанному в билете, и спокойно проходят на осмотр экспозиции, остальные ждут возможности "как-нибудь пройти".

Возле скопления людей дежурят милиционеры. Иногда правоохранителям собравшиеся жалуются на то, что кто-то пытается пройти к поезду вне очереди.

Как отметили сотрудники вокзала, поскольку поезд приехал в областной центр всего на два дня, вряд ли все желающие смогут посмотреть экспозицию.

"Поезд Победы" – совместный проект белорусских и российских железнодорожников, которые создали передвижной музей на колесах посвящённый Великой отечественной войне с сильнейшим эффектом присутствия.

В России экспозицию посмотрело более 90 тысяч человек. Сейчас музей курсирует по Беларуси, но поскольку ажиотаж вокруг "Поезда" большой, пускают туда только по пригласительным билетам.

В Витебске музей пробудет до 17 июня, на следующий день отправится в Полоцк, а 19–20 числа он будет доступен для жителей Гродно. Особое место в маршруте с 21 по 24 июня займет Брест, гомельчане смогут побывать в музее 25–26 июня, завершится показ экспозиции в Могилеве 27–28 июня.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Кроме горожан, получивших в передвижной музей пригласительные, очень многие пытаются попасть туда, просто отстояв длинную очередь.
 
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