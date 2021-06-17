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Без мейкапа и еще стройнее: редкое появление Адель сразило сеть
17.06.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Британская певица Адель порадовала поклонников новым виртуальным появлением: в сети обсуждают видео от похорошевшей и похудевшей звезды.
Адель очень редко выходит на связь и еще реже попадает в объективы папарацци. С тех пор, как певица похудела на 45 килограммов, она вышла на публику
Адель без макияжа и в домашнем образе записала ролик для YouTube. Таким образом певица захотела поддержать родственников жертв, а также выживших во время страшного пожара в Лондоне. Трагедия произошла в башне Гренфелл четыре года назад и унесла жизни 72 человек.
Трогательная речь артистки сразила всех поклонников, но больше всего внимания привлекла ее внешность.
"Мне кажется или она стала еще стройнее"; "Какая ты красотка", "Адель – умница и красавица"; "Очень естественная, появляйся почаще", –прокомментировали в сети.
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Поводом для виртуального выхода стала трагедия, но звезда просто не смогла проигнорировать важную годовщину – во имя справедливости и вечной памяти.
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