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Без мейкапа и еще стройнее: редкое появление Адель сразило сеть

17.06.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Британская певица Адель порадовала поклонников новым виртуальным появлением: в сети обсуждают видео от похорошевшей и похудевшей звезды.

Адель очень редко выходит на связь и еще реже попадает в объективы папарацци. С тех пор, как певица похудела на 45 килограммов, она вышла на публику один раз и произвела фурор в эфире "Грэмми". Вот почему новое появление певицы приятно удивило фанатов. 

Адель без макияжа и в домашнем образе записала ролик для YouTube. Таким образом певица захотела поддержать родственников жертв, а также выживших во время страшного пожара в Лондоне. Трагедия произошла в башне Гренфелл четыре года назад и унесла жизни 72 человек.

Трогательная речь артистки сразила всех поклонников, но больше всего внимания привлекла ее внешность.

"Мне кажется или она стала еще стройнее"; "Какая ты красотка", "Адель – умница и красавица"; "Очень естественная, появляйся почаще", –прокомментировали в сети.

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Поводом для виртуального выхода стала трагедия, но звезда просто не смогла проигнорировать важную годовщину – во имя справедливости и вечной памяти.
 
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