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Сколько денег отправили на родину белорусы из России

17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В первом квартале этого года совокупные объемы переводов физическими лицами-нерезидентами России денежных средств в Беларусь практически сохранились на уровне конца 2020 года.

Согласно статистике, опубликованной в середине июня Центробанком России, в рамках так называемых трансграничных переводов физических лиц (с открытием и без открытия счетов через кредитные организации и платежные системы) из России в Беларусь от нерезидентов поступило 12 млн долларов.

391 доллар
Составил средний чек перевода

Указанная сумма переводов практически равна той, которую белорусские получатели имели на руках в четвертом квартале прошлого года.

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В первом квартале этого года совокупные объемы переводов физическими лицами-нерезидентами России денежных средств в Беларусь практически сохранились на уровне...
 
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