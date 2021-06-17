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Сколько денег отправили на родину белорусы из России
17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В первом квартале этого года совокупные объемы переводов физическими лицами-нерезидентами России денежных средств в Беларусь практически сохранились на уровне конца 2020 года.
Согласно статистике, опубликованной в середине июня Центробанком России, в рамках так называемых трансграничных переводов физических лиц (с открытием и без открытия счетов через кредитные организации и платежные системы) из России в Беларусь от нерезидентов поступило 12 млн долларов.
391 доллар
Составил средний чек перевода
Указанная сумма переводов практически равна той, которую белорусские получатели имели на руках в четвертом квартале прошлого года.
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В первом квартале этого года совокупные объемы переводов физическими лицами-нерезидентами России денежных средств в Беларусь практически сохранились на уровне...
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