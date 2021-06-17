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Импорт нефти в Украину с начала года упал на 30%

17.06.2021 09:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Украина в январе-мае 2021 года уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья на 29,8% (на 186,28 тысячи тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 438,87 тысячи тонн. Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы.

За пять месяцев импортировано сырья на 174,49 млн долларов, что на 22,7% меньше, чем в январе-мае 2020 года (225,69 млн долларов).

Украина импортировала сырье из двух стран – Азербайджана (на 174,24 млн долларов) и Ливии (на 0,25 млн долларов).

 
 
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Украина в январе-мае 2021 года уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья на 29,8% (на 186,28 тысячи тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 438,87 тысячи тонн. Об...
 
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