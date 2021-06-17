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Теперь и в Бресткой области: там начнут с 1 июля брать плату за наземный выезд из Беларуси

17.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 июля брать плату за выезд из Беларуси через наземные пункты пропуска начнут и в Брестской области. Это предусмотрено решением Брестского областного совета депуатов. Решение было принято еще в конце мая, однако опубликовано на Национальном правовом портале 17 июня.

Местный сбор будет уплачиваться с транспортного средства (неважно, сколько человек в нем находится) при пересечение границы в наземном пункте пропуска. Размер платежа — одна базовая величина (в настоящее время 29 рублей).

Решение предусматривает ряд ситуаций, когда за пересечение границы можно будет не платить. По решению брестских властей от уплаты сбора, в частности, освобождаются:

граждане, которые выезжают из Беларуси после похорон близких родственников (но нужно иметь подтверждающие документы);
иностранцы, которые едут домой после отдыха и оздоровления в санаториях;
иностранцы  с выраженными затруднениями физической активности 75–100 процентов;
иностранцы, которые выезжают на основании решения о депортации;
иностранные гости "Славянского базара в Витебске" (при выезде нужно будет показать билеты на мероприятия).
Согласно опубликованному документу, решение о взымании сбора "вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования", то есть с 1 июля. Пока предполагается, что действовать такой порядок будет до 1 января 2023 года.
 
Теги: Витебск
 
 
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С 1 июля брать плату за выезд из Беларуси через наземные пункты пропуска начнут и в Брестской области. Это предусмотрено решением Брестского областного совета...
 
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