ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СИЗО под Минском планируют достроить к 2023 году. Это как раз то, что сейчас особенно необходимо Беларуси

17.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Комплекс зданий и сооружений следственного изолятора и республиканской общесоматической больницы в Колядичах планируется достроить в 2023 году, это следует из указа президента от 16 июня 2021 г. № 219, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Документом изменяются сроки возведения и ввода в эксплуатацию в промышленной зоне "Колядичи" комплекса зданий и сооружений следственного изолятора и республиканской общесоматической больницы, а также инженерной и транспортной инфраструктуры. Планируется, что больницу достроят в 2021 году, а весь комплекс - в 2023-м.

Строительство ведется с 2010 года. Тогда начали строить больницу - раньше заключённых лечили в Минске, в учреждении рядом с Кальварийской тюрьмой, на месте которой построили жилой комплекс "Каскад". 



Согласно первоначальному тексту указа о строительстве, в 2010-2013 годах должна была быть построена республиканская больница для заключённых, а в 2012-2015 - следственный изолятор. Но сроки неоднократно сдвигались. Предыдущий раз их переносили в 2018 году - тогда планировалось закончить стройку в 2022-м.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комплекс зданий и сооружений следственного изолятора и республиканской общесоматической больницы в Колядичах планируется достроить в 2023 году, это следует из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Импорт нефти в Украину с начала года упал на 30%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by