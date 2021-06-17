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Сенат США одобрил законопроект с положением о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине

17.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сенат США одобрил законопроект, содержащий положение о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.



Законопроект посвящен политике США в отношении Китая.

«Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы осуществить дипломатический бойкот зимних Олимпийских и Паралимийских игр... и призвать к прекращению продолжающихся нарушений прав человека Коммунистической партией Китая, включая геноцид уйгуров», – говорится в документе.

Около месяца назад к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 призвала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В случае дипломатического бойкота глава государства и другие представители власти отказываются от посещения Игр, однако спортсмены могут участвовать в соревнованиях.

Законопроект поступит на рассмотрение в Палату представителей. Он сможет вступить в силу после подписания президентом США Джо Байденом.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
 
 
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Сенат США одобрил законопроект, содержащий положение о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
 
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