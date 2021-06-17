Виктор Ющенко возглавил набсовет международной платежной системы LEO

Набсовет будет курировать главные направления работы МПС LEO, консультируя основных участников и сопровождая ее дальнейшее масштабирование.

В мае 2019 года внутригосударственная платежная система LEO получила новый статус международной платежной системы. В марте 2021 года LEO была внесена Нацбанком Украины в категорию важных платежных систем в Украине. Система входит в топ-5 лидеров рынка денежных переводов и на данный момент насчитывает 23 участника, среди которых четыре коммерческих банка (IBOX Bank, ComInBank, Sky Bank и Concord Bank), а также 19 небанковских финансовых учреждений,сайт Liga.net.