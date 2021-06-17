|
Виктор Ющенко возглавил набсовет международной платежной системы LEO
Источник материала: Партизан
Третий президент Украины Виктор Ющенко возглавил наблюдательный совет международной платежной системы LEO.
Набсовет будет курировать главные направления работы МПС LEO, консультируя основных участников и сопровождая ее дальнейшее масштабирование.
В мае 2019 года внутригосударственная платежная система LEO получила новый статус международной платежной системы. В марте 2021 года LEO была внесена Нацбанком Украины в категорию важных платежных систем в Украине. Система входит в топ-5 лидеров рынка денежных переводов и на данный момент насчитывает 23 участника, среди которых четыре коммерческих банка (IBOX Bank, ComInBank, Sky Bank и Concord Bank), а также 19 небанковских финансовых учреждений,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третий президент Украины Виктор Ющенко возглавил наблюдательный совет международной платежной системы LEO.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)