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Виктор Ющенко возглавил набсовет международной платежной системы LEO

17.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Третий президент Украины Виктор Ющенко возглавил наблюдательный совет международной платежной системы LEO.



Набсовет будет курировать главные направления работы МПС LEO, консультируя основных участников и сопровождая ее дальнейшее масштабирование.

В мае 2019 года внутригосударственная платежная система LEO получила новый статус международной платежной системы. В марте 2021 года  LEO была внесена Нацбанком Украины в категорию важных платежных систем в Украине. Система входит в топ-5 лидеров рынка денежных переводов и на данный момент насчитывает 23 участника, среди которых четыре коммерческих банка (IBOX Bank, ComInBank, Sky Bank и Concord Bank), а также 19 небанковских финансовых учреждений, пишет сайт Liga.net.
 
 
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Третий президент Украины Виктор Ющенко возглавил наблюдательный совет международной платежной системы LEO.
 
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