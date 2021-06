«У маратоне будзем бегчы да перамогі». Баскетбалістка Сныціна пра нацыянальныя каманды не для заўзятараў, пераезд у Вільню і Ціханоўскую

Источник материала: Свабода

Кацярына расказала Свабодзе Premium пра тое, чым плянуе займацца ў Вільні, ацаніла стан беларускага спорту падчас рэпрэсій і падзялілася ўражаньнямі ад сустрэчы зь лідэркай Сьвятланай Ціханоўскай.

Сьцісла

— Пасьля завяршэньня сэзону па дарозе дадому я вырашыла заехаць у Вільню, бо тут у мяне родныя і сябры. Былі сумневы, ехаць ці ня ехаць дадому, але пасьля таго, як прыйшлі па Tut.by, мне сталі шмат людзей пісаць і раіць ня ехаць. І я задумалася, бо разумела, што, прыехаўшы ў Менск, не змагу шмат чаго рабіць, як цяпер. Не змагу даваць інтэрвію, бо прыйдуць, гэта дакладна. Не змагу ўдзельнічаць ні ў якіх акцыях, не змагу расказваць пра праблемы ў Беларусі, не змагу рабіць усё тое, што цяпер раблю і бачу ў гэтым нейкую місію, сваю частку ў агульнай барацьбе. Таму я прыняла рашэньне ня ехаць дадому, як бы гэта сумна ні гучала, застацца ў Вільні і рабіць усё, што я магу, менавіта адсюль.



— У Вільню вельмі шмат прыяжджае міжнародных рэпартэраў, я дала ўжо некалькі інтэрвію міжнародным СМІ. Тут знаходзяцца офісы «Маланкі», «Краіны для жыцьця». Вельмі шмат людзей хочуць узяць у мяне інтэрвію, я нікому не адмаўляю. Тут вельмі вялікая беларуская дыяспара, мы некалькі разоў перасякаліся на розных акцыях.

Калі арыштавалі Tut.by, хадзілі на акцыю да амбасады Беларусі, выходзілі да офіса ЭЗ патрабаваць санкцыяў. Фонд спартовай салідарнасьці запусьціў Маратон Свабоды, і я сабрала чалавек 40, зь якімі мы з задавальненьнем праехаліся па Вільні. На гэтым дабрачынным маратоне быў мінімальны ўзнос 10 эўра, і ўсе сабраныя грошы пайшлі на дапамогу сем’ям палітвязьняў і рэпрэсаваных спартоўцаў. Я расказваю сьвету, што адбываецца ў Беларусі са спартовага боку. Я падтрымліваю людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, а таксама беларусаў, якія прыехалі сюды і 24/7 «дзяўбуць» рэжым, кожны як можа. Гэта вельмі цяжка, калі ты ня дома. Я гэта добра адчула.

— Сэзон выдатны атрымаўся. Я думала, як такое можа быць — большую частку часу думкамі я была ў Беларусі, але цела добра гуляла ў баскетбол. Мы занялі трэцяе месца ў чэмпіянаце. Былі «цёмным конікам», і нечакана для ўсіх добра каманда згуляла. Я ў вельмі добрых стасунках з клюбам, вырашылі падпісаць кантракт яшчэ на адзін сэзон. Хочацца ўжо вышэй за трэцяе месца ўзьняцца. Мэты самыя высокія ў гэтага клюбу цяпер.

