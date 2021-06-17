Брестская область введет местный сбор за выезд транспорта за границу

Брестская область с 1 июля вводит местный сбор за выезд транспорта за границу. Это предусмотрено решением Брестского областного совета депутатов № 247 от 24 мая, опубликованном 17 июня на Национальном правовом интернет-портале.





Местный сбор, который составляет одну базовую величину (на сегодня 29 рублей), будет действовать по 1 января 2023 года, передает БелаПАН .

Он взимается за пересечение госграницы транспортными средствами в пунктах пропуска независимо от количества пассажиров.

От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют:

— лица, выезжающие после похорон в Беларуси членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов;

— иностранные граждане, выезжающие после пребывания на санаторно-курортном лечении и оздоровлении в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Беларуси, при наличии подтверждающих документов;

— иностранные граждане и лица без гражданства, выезжающие из Беларуси по постановлениям (решениям) компетентных органов о депортации (высылке);

— иностранные граждане и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь и выезда из нее в связи с проведением международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск»;

— иностранные лица и лица без гражданства с ограниченными физическими способностями.

Аналогичный сбор введен 1 июня в Гродненской и Гомельской областях.

С 21 декабря граждане Беларуси и лица, имеющие в стране вид на жительство, не могут выехать из страны через наземные пункты пропуска. Запрет действует на выезд через автодорожные пункты пропуска, по железной дороге, речные порты.