ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Брестская область введет местный сбор за выезд транспорта за границу

17.06.2021 10:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Брестская область с 1 июля вводит местный сбор за выезд транспорта за границу. Это предусмотрено решением Брестского областного совета депутатов № 247 от 24 мая, опубликованном 17 июня на Национальном правовом интернет-портале.

Брестская область введет местный сбор за выезд транспорта за границу

Местный сбор, который составляет одну базовую величину (на сегодня 29 рублей), будет действовать по 1 января 2023 года, передает БелаПАН.

Он взимается за пересечение госграницы транспортными средствами в пунктах пропуска независимо от количества пассажиров.

От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют:

 — лица, выезжающие после похорон в Беларуси членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов;

 — иностранные граждане, выезжающие после пребывания на санаторно-курортном лечении и оздоровлении в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Беларуси, при наличии подтверждающих документов;

 — иностранные граждане и лица без гражданства, выезжающие из  Беларуси по постановлениям (решениям) компетентных органов о депортации (высылке);

— иностранные граждане и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь и выезда из нее в связи с проведением международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск»;

 — иностранные лица и лица без гражданства с ограниченными физическими способностями. 

Аналогичный сбор введен 1 июня в Гродненской и Гомельской областях. 

С 21 декабря граждане Беларуси и лица, имеющие в стране вид на жительство, не могут выехать из страны через наземные пункты пропуска. Запрет действует на выезд через автодорожные пункты пропуска, по железной дороге, речные порты.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестская область с 1 июля вводит местный сбор за выезд транспорта за границу. Это предусмотрено решением Брестского областного совета депутатов № 247 от 24 мая,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Теперь и в Бресткой области: там начнут с 1 июля брать плату за наземный выезд из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by