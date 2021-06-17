|
Брестская область введет местный сбор за выезд транспорта за границу
Источник материала: Навiны
Брестская область с 1 июля вводит местный сбор за выезд транспорта за границу. Это предусмотрено решением Брестского областного совета депутатов № 247 от 24 мая, опубликованном 17 июня на Национальном правовом интернет-портале.
Местный сбор, который составляет одну базовую величину (на сегодня 29 рублей), будет действовать по 1 января 2023 года, передает
Он взимается за пересечение госграницы транспортными средствами в пунктах пропуска независимо от количества пассажиров.
От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют:
— лица, выезжающие после похорон в Беларуси членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов;
— иностранные граждане, выезжающие после пребывания на санаторно-курортном лечении и оздоровлении в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Беларуси, при наличии подтверждающих документов;
— иностранные граждане и лица без гражданства, выезжающие из Беларуси по постановлениям (решениям) компетентных органов о депортации (высылке);
— иностранные граждане и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь и выезда из нее в связи с проведением международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск»;
— иностранные лица и лица без гражданства с ограниченными физическими способностями.
Аналогичный сбор введен 1 июня в Гродненской и Гомельской областях.
С 21 декабря граждане Беларуси и лица, имеющие в стране вид на жительство, не могут выехать из страны через наземные пункты пропуска. Запрет действует на выезд через автодорожные пункты пропуска, по железной дороге, речные порты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестская область с 1 июля вводит местный сбор за выезд транспорта за границу. Это предусмотрено решением Брестского областного совета депутатов № 247 от 24 мая,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)