Интуиция не подводит? Беларусы снова массово забирают валюту из банков

При этом в апреле их валютные сбережения сократились всего на 12,5 млн. долларов. Всего за январь—май данные сбережения снизились на 319,5 млн. долларов и составили на 1 июня 5 530,3 млн. долларов.





Однако при этом переводные депозиты в валюте, то есть, в основном, деньги на банковских карточках, за пять месяцев даже увеличились на 90,9 млн. долларов — до 1 301 млн. долларов. В мае, впрочем, они упали на 52,1 млн. долларов.





В то же время, другие, то есть срочные вклады населения в иностранной валюте снизились за месяц на 141,2 млн. долларов и 410,4 млн. долларов за пять месяцев, составив на 1 июня 4 229,3 млн. долларов.





Юридические лица свои валютные вклады в банках в мае также сократили по сравнению с апрелем: на 112,5 млн. долларов — до 5 217,6 млн. долларов. Однако с начала года их вклады выросли на 64,5 млн. долларов.





В мае переводные депозиты предприятий поднялись на 8,5 млн. долларов по сравнению с апрелем и составили на 1 июня 2 384,4 млн. долларов. А срочные валютные вклады сократились на 121 млн. долларов и составили на 1 июня 2 833,2 млн. долларов.





Стоимость валютных ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота, в мае снизилась по сравнению с апрелем на 9,3 млн. долларов — до 561,8 млн. долларов.





Сократилась и стоимость депозитов в драгоценных металлах: на 12,2 млн. долларов — до 24,8 млн. долларов.





В мае физические лица активно забирали из банков не только валюту, но и рублевые средства, причем и с текущих счетов. Не помогло даже повышение процентов по вкладам, номинированным в рублях.





А именно, величина переводных рублевых вкладов физических лиц, то есть, в основном, средств на карточках, сократилась по сравнению с апрелем 9,7 млн. рублей — до 2 797,1 млн. рублей. На 44,2 млн. рублей снизились в мае и срочные рублевые депозиты, составившие на 1 июня 4 611,5 млн. рублей. Однако с начала года данные депозиты приросли на 78,9 млн. рублей.





Юридические лица в мае рублевые средства накапливали. Их переводные вклады увеличились на 331,1 млн. рублей и достигли 2 975 млн. рублей. А срочные депозиты выросли на 638,1 млн. рублей — до 4 917,4 млн. рублей.





Увеличение суммы рублевых вкладов юридических лиц при одновременном снижении величины депозитов физических лиц указывает на то, что население в мае активно тратило средства на приобретение товаров. Это связано, по-видимому, с ростом темпов инфляции, в связи с чем многие люди стремятся побыстрее куда-либо вложить свои деньги. Это также является дополнительной причиной оттока средств физических лиц и с валютных вкладов.





Величина наличных денег в обороте в мае увеличилась по сравнению с апрелем на 79,9 млн. рублей — до 4 198,4 млн. рублей.





Стоимость рублевых ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота, в мае выросла на 16,4 млн. рублей и достигла 1 579,1 млн. рублей.





В результате рублевая денежная масса (М2*) за май увеличилась на 1 011,8 млн. рублей и достигла 21 078,7 млн. рублей.





Однако отток валютных средств из банков оказался больше притока рублевых ресурсов, поэтому широкая денежная масса М3 в мае сократилась по сравнению с апрелем на 151,8 млн. рублей и составила 49 787,8 млн. рублей. С начала года она сократилась на 1 013 млн. рублей за счет уменьшения валютной части.