Правозащитники признали политзаключёнными ещё двух человек













Первый был осуждён на 3 года колонии общего режима за нанесение надписей политического содержания, а также за хранение и перевозку наркотического средства (марихуаны массой 0,1 г без цели сбыта). Второй был осуждён на 3 года "химии" за то, что якобы в продуктовом магазине совершил угрозу применения насилия в отношении майора милиции.





Правозащитники считают, что дела Монича и Добыша политически мотивированы, и требуют их освобождения.





В Беларуси на 16 июня насчитывается 495 политзаключённых.



