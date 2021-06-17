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Уже точно не по плану. Белорусские католики исполнят гимн «Магутны божа» 3 июля

17.06.2021 10:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На официальном сайте Католической церкви Беларуси обновили сообщение, в котором был дан заочный ответ на призыв властей провести 3 июля в день Независимости всеобщую молитву "За Беларусь".

Уже точно не по плану. Белорусские католики исполнят гимн «Магутны божа» 3 июля
фото носит иллюстративный характер
«Также в этот день, 3 июля, Курия поощряет в конце святой Мессы исполнить гимн «Магутны Божа», в котором будем просить Всемогущего Бога, чтобы сохранил нас и наш край от всего злого», — теперь сказано в сообщении, подписанном нотариусом курии Минско-Могилевской архиепархии ксендзом Романом Страшко.

Ранее сообщалось, что в соцсетях и тг-каналах появилась копия письма уполномоченного по делам религий и национальностей Александра Румак, где он просит Католическую церковь в Беларуси провести 3 июля молитву «За Беларусь». Стало известно, что такие же письма были направлены в Церкви всех конфессий и религий в Беларуси, пишет Телеграф.

Почему гимн «Магутны божа» точно не понравится властям

«Магутны Божа», авторское название — «Малітва» — стихотворение, написанное в 1943 году Натальей Арсеньевой. В 1947 году композитор Николай Равенский переложил его на музыку и написал религиозный гимн для послевоенной белорусской эмиграции. В 1993 году специально созданная комиссия Верховного Совета предлагала утвердить данное стихотворение в качестве официального государственного гимна Беларуси. В 2020 году религиозный гимн стал одним из символов протеста в стране.

Ниже вы можете послушать, как он звучит в исполнении звезды белорусской оперы и посмотреть видеоряд. Ведущий солист Большого театра Беларуси, лауреат 16 международных конкурсов вокалистов Илья Сильчуков выпустил клип на христианский гимн «Магутны Божа» в октябре 2020 года.

Еще 14 августа оперный певец отказался от звания лаурета премии президента. 29 октября, Сильчуков был уволен из Большого театра.
 
 
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На официальном сайте Католической церкви Беларуси обновили сообщение, в котором был дан заочный ответ на призыв властей провести 3 июля в день Независимости...
 
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