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Усов: Конечно, власти не собираются раздавать оружие населению, но вполне способны вооружить своих милитманов

17.06.2021 10:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Усов: Конечно, власти не собираются раздавать оружие населению, но вполне способны вооружить своих милитманов
Павел Усов. Фото: Еврорадио
После каждого серьезного кризиса Лукашенко прибегает к тактике воззвания к народу. Войска «территориальной обороны» были созданы в 2011 году после политического кризиса в стране и начала «арабской весны». Цель была одна - не допустить свержения режима и «защитить диктатуру», пишет политолог Павел Усов.

В 2021 году Лукашенко повторяет все те же мантры:

«Вооружить и защитить. Мы в состоянии войны, нас атакуют, все на фронт».


Конечно, нагнетая ситуацию, доводя общество до состояния истерии (когда оно уже воюет в своем сознании и поведении) неважно с кем и когда, власти просто пытаются сориентировать внимание и энергию на совершенно нереальных проблемах и ситуациях.

И это уже имеет место быть, когда простые граждане задают вопрос, «ну что будет война»? Уже само по себе наполнение внутриполитической дискурса военной проблематикой, успех режима. Психологически общество уже в состоянии войны, в состоянии перманентной внешней угрозы. (Враг близок, завтра он может войти в ваш дом, но мы на страже).

Другими словами, не существующей, победоносной войной, с участием широких масс Лукашенко хочет просто укрепить позиции и продемонстрировать, что он един с народом, а народ с ним. Ведь ничто так не развязывает руки в деле уничтожения внутренних врагов как война.

Конечно, власти не собираются раздавать оружие населению, но вполне способны вооружить своих милитманов. Это в свою очередь создаст предпосылки к вооруженному гражданскому конфликту.
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