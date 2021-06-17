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Павел Усов. Фото: Еврорадио

пишет

«Вооружить и защитить. Мы в состоянии войны, нас атакуют, все на фронт».

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Усов: Конечно, власти не собираются раздавать оружие населению, но вполне способны вооружить своих милитманов Это в свою очередь создаст предпосылки к вооруженному гражданскому конфликту.

В 2021 году Лукашенко повторяет все те же мантры:Конечно, нагнетая ситуацию, доводя общество до состояния истерии (когда оно уже воюет в своем сознании и поведении) неважно с кем и когда, власти просто пытаются сориентировать внимание и энергию на совершенно нереальных проблемах и ситуациях.И это уже имеет место быть, когда простые граждане задают вопрос, «ну что будет война»? Уже само по себе наполнение внутриполитической дискурса военной проблематикой, успех режима. Психологически общество уже в состоянии войны, в состоянии перманентной внешней угрозы. (Враг близок, завтра он может войти в ваш дом, но мы на страже).Другими словами, не существующей, победоносной войной, с участием широких масс Лукашенко хочет просто укрепить позиции и продемонстрировать, что он един с народом, а народ с ним. Ведь ничто так не развязывает руки в деле уничтожения внутренних врагов как война.Конечно, власти не собираются раздавать оружие населению, но вполне способны вооружить своих милитманов. Это в свою очередь создаст предпосылки к вооруженному гражданскому конфликту.