|
Усов: Конечно, власти не собираются раздавать оружие населению, но вполне способны вооружить своих милитманов
Источник материала: UDF
Павел Усов. Фото: Еврорадио
В 2021 году Лукашенко повторяет все те же мантры:
«Вооружить и защитить. Мы в состоянии войны, нас атакуют, все на фронт».
Конечно, нагнетая ситуацию, доводя общество до состояния истерии (когда оно уже воюет в своем сознании и поведении) неважно с кем и когда, власти просто пытаются сориентировать внимание и энергию на совершенно нереальных проблемах и ситуациях.
И это уже имеет место быть, когда простые граждане задают вопрос, «ну что будет война»? Уже само по себе наполнение внутриполитической дискурса военной проблематикой, успех режима. Психологически общество уже в состоянии войны, в состоянии перманентной внешней угрозы. (Враг близок, завтра он может войти в ваш дом, но мы на страже).
Другими словами, не существующей, победоносной войной, с участием широких масс Лукашенко хочет просто укрепить позиции и продемонстрировать, что он един с народом, а народ с ним. Ведь ничто так не развязывает руки в деле уничтожения внутренних врагов как война.
Конечно, власти не собираются раздавать оружие населению, но вполне способны вооружить своих милитманов. Это в свою очередь создаст предпосылки к вооруженному гражданскому конфликту.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Усов: Конечно, власти не собираются раздавать оружие населению, но вполне способны вооружить своих милитманов
Это в свою очередь создаст предпосылки к вооруженному гражданскому конфликту.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)