В Беларуси появился новы государственный орган, который будет бороться с массовыми беспорядками

Источник материала: UDF



Фото: © Sputnik / Виктор Толочко

«Согласно законопроекту, в Беларуси появится дополнительный государственный орган – Совет безопасности. Он будет отвечать за координацию действий сил и средств при обеспечении режима ЧС», – сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков, представляя документ в Овальном зале.

«Там будут прописаны конкретные задачи всем органам власти», – добавил министр.

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При введении чрезвычайного положения в стране, по мнению Кубракова, нужно обязательно разрабатывать отдельный план.В законопроекте определяется роль государственной системы реагирования на акты терроризма и массовые беспорядки.