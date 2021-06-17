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В Беларуси появился новы государственный орган, который будет бороться с массовыми беспорядками

17.06.2021 10:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси появился новы государственный орган, который будет бороться с массовыми беспорядками
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
Палата представителей приняла в четверг в первом чтении поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя.

«Согласно законопроекту, в Беларуси появится дополнительный государственный орган – Совет безопасности. Он будет отвечать за координацию действий сил и средств при обеспечении режима ЧС», – сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков, представляя документ в Овальном зале.


При введении чрезвычайного положения в стране, по мнению Кубракова, нужно обязательно разрабатывать отдельный план.

«Там будут прописаны конкретные задачи всем органам власти», – добавил министр.


В законопроекте определяется роль государственной системы реагирования на акты терроризма и массовые беспорядки.
 
 
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