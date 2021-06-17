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В Беларуси появился новы государственный орган, который будет бороться с массовыми беспорядками
Источник материала: UDF
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
«Согласно законопроекту, в Беларуси появится дополнительный государственный орган – Совет безопасности. Он будет отвечать за координацию действий сил и средств при обеспечении режима ЧС», – сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков, представляя документ в Овальном зале.
При введении чрезвычайного положения в стране, по мнению Кубракова, нужно обязательно разрабатывать отдельный план.
«Там будут прописаны конкретные задачи всем органам власти», – добавил министр.
В законопроекте определяется роль государственной системы реагирования на акты терроризма и массовые беспорядки.
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Нормативный акт вносит изменения в законы о вооруженных силах.
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