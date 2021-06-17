|
Отец Софии Сапеги просит Лукашенко помиловать дочь
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Отец арестованной в Беларуси гражданки России Софии Сапеги обратился к Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь.
Самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины – Вильнюс, посадили в национальном аэропорте Минск 23 мая после поступившей информации о минировании пассажирского рейса. После проверки документов были арестованы гражданин Беларуси Роман Протасевич и российская гражданка Софья Сапега.
Сейчас они содержатся в СИЗО КГБ, им предъявлены обвинения по уголовным статьям. Инцидент с пассажирским самолетом вызвал возмущение в западных странах, которые не только инициировали собственное расследование случившегося, но собираются ввести за это дополнительные санкции в отношении белорусских властей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас девушка содержится в СИЗО КГБ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)