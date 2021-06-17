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Отец Софии Сапеги просит Лукашенко помиловать дочь

17.06.2021 10:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Отец Софии Сапеги просит Лукашенко помиловать дочь
Фото: Reuters
Российская гражданка была задержана вместе с Романом Протасевичем после посадки самолета Ryanair в аэропорте белорусской столицы.

Отец арестованной в Беларуси гражданки России Софии Сапеги обратился к Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь.

Самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины – Вильнюс, посадили в национальном аэропорте Минск 23 мая после поступившей информации о минировании пассажирского рейса. После проверки документов были арестованы гражданин Беларуси Роман Протасевич и российская гражданка Софья Сапега.

Сейчас они содержатся в СИЗО КГБ, им предъявлены обвинения по уголовным статьям. Инцидент с пассажирским самолетом вызвал возмущение в западных странах, которые не только инициировали собственное расследование случившегося, но собираются ввести за это дополнительные санкции в отношении белорусских властей.
 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас девушка содержится в СИЗО КГБ.
 
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