ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Драка на рейсе Минск-Тбилиси: «Пассажиры были в шоке»

17.06.2021 10:55 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Драка на рейсе Минск-Тбилиси: «Пассажиры были в шоке»
Скандалист – с расставленными ногами
Скандал на авиарейсе, следовавшем из Беларуси в грузинскую столицу поздним вечером 16 июня.

Как рассказал «Салiдарнасцi» очевидец, пассажир рейса Минск-Тбилиси, показалось, что представитель Грузии, был нетрезв. На инцидент другие пассажиры обратили внимание, когда он стал на русском оскорблять рядом сидевшую женщину, предположительно, белоруску.

Стюарды отсадили женщину, но другие представители Грузии посчитали необходимым урезонить соплеменника. По словам собеседника, выстроилась очередь набить наглецу физиономию.

На первом видео «герой» (в серой майке с белым ободком) отбивается с пассажирского кресла. Конфликт пытались погасить два его родственника, присевшие рядом.

В самолете было немало женщин с маленькими детьми. Очевидец добавляем: «Все были в шоке».

По прибытию в аэропорт Тбилиси скандалиста забрала полиция.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На инцидент другие пассажиры обратили внимание, когда он стал оскорблять рядом сидевшую женщину.
 
Новости дня
Новости разные
 
Интуиция не подводит? Беларусы снова массово забирают валюту из банков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by