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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 17 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей.

Ниже в нашем материале читайте что можно, а что нельзя делать в этот день, его приметы, а также у кого именины.На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.В этот день было принято удобрять землю, считалось, что почва принесет урожай.К тому же в этот день принято сеять гречку – считается, что тогда она даст отменный урожай.Если душно на восходе – будет плохая погода.Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.Если ярко пахнет цветами – будет дождь.Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.Дождь 17 июня – примета того, что он будет идти еще несколько дней.Посеянная 17 июня гречка должна дать хороший урожай.В этот день нельзя ссориться.Нельзя врать.Нельзя пить алкоголь.