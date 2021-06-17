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Праздник 17 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

17.06.2021 10:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 17 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
17 июня православная церковь чтит память святителя Митрофана Константинопольского.

Ниже в нашем материале читайте что можно, а что нельзя делать в этот день, его приметы, а также у кого именины.

На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.

В этот день было принято удобрять землю, считалось, что почва принесет урожай.

К тому же в этот день принято сеять гречку – считается, что тогда она даст отменный урожай.

Главные приметы этого дня:


Если душно на восходе – будет плохая погода.

Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.

Если ярко пахнет цветами – будет дождь.

Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.

Дождь 17 июня – примета того, что он будет идти еще несколько дней.

Посеянная 17 июня гречка должна дать хороший урожай.

Что нельзя делать в этот день:


В этот день нельзя ссориться.

Нельзя врать.

Нельзя пить алкоголь.
 
 
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На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей.
 
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