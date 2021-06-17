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Джоли сделала новую татуировку – ее значение удивило всех

17.06.2021 10:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Анджелина Джоли сделала очередную татуировку: ее значение удивило поклонников звезды.

Джоли уже давно превратила свое тело в настоящий холст, оставляя на нем "следы" самых памятных событий. Пережив очередной непростой период, связанный с затянувшимся разводом с Брэдом Питтом, звезда решила освежить свою коллекцию.

Джоли вышла на прогулку в Нью-Йорке и нечаянно "засветила" новую большую татуировку на предплечье – ее значение удивило всех.

На теле Анджелины теперь есть знаменитая цитата, приписываемая Галилео Галилею, которая переводится как "и все-таки она вертится!" и является символом стойкости.

По легенде астроном произнес ее во время суда, когда публично отказался от своего убеждения, что Земля движется вокруг Солнца, но все равно остался верен себе. Интересно то, что ученые доказали: Галилей не произносил эту фразу и она никогда не встречалась в его работах, письмах, рассказах учеников и даже в судебном протоколе.

Поклонники сошлись во мнении, что в случае Джоли, которая играла руль мученицы во время развода с Питтом, но так и не добилась единоличной опеки над детьми, символизм очевиден: правда все-таки восторжествует.

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Теперь на предплечье звезды красуется особенная, но спорная надпись. Фанаты уверены, что ее Анджелина посвятила борьбе с Брэдом Питтом.
 
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