Песков констатировал расхождение позиций по Беларуси у Путина и Байдена

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Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в Женеве состоялась встреча президентов США и России . Позднее выяснилось, что Джо Байден поговорил с Владимиров Путиным о Беларуси .

— Я поговорил о нашей озабоченности по поводу Беларуси. Он [Путин] не выразил несогласия со мной. Он просто задал вопрос: «Что мы можем сделать по этому поводу?» — сказал президент США.

17 июня утром ТАСС сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, констатировал расхождение позиций по Беларуси у Путина и Байдена на саммите в Женеве.