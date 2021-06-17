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Песков констатировал расхождение позиций по Беларуси у Путина и Байдена
17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом сообщает ТАСС.
Накануне в Женеве состоялась
— Я поговорил о нашей озабоченности по поводу Беларуси. Он [Путин] не выразил несогласия со мной. Он просто задал вопрос: «Что мы можем сделать по этому поводу?» — сказал президент США.
17 июня утром
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Об этом сообщает ТАСС.
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