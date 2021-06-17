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Песков констатировал расхождение позиций по Беларуси у Путина и Байдена

17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в Женеве состоялась встреча президентов США и России. Позднее выяснилось, что Джо Байден поговорил с Владимиров Путиным о Беларуси.

— Я поговорил о нашей озабоченности по поводу Беларуси. Он [Путин] не выразил несогласия со мной. Он просто задал вопрос: «Что мы можем сделать по этому поводу?» — сказал президент США.

17 июня утром ТАСС сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, констатировал расхождение позиций по Беларуси у Путина и Байдена на саммите в Женеве.

 
 
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