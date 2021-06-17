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Члена КС Оксану Зарецкую выпустили до суда. Стало известно, за что составлен протокол

17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На культурного эксперта составили протокол за неподобающее поведение.

Члена КС Оксану Зарецкую выпустили до суда. Стало известно, за что составлен протокол

Фото из Facebook

Члена основного состава Координационного совета, специалиста по этикету Оксану Зарецкую, задержанную накануне, отпустили до суда.

Стало известно, за что на нее составили административный протокол. Милиционеры утверждают, что культурный эксперт Оксана Зарецкая «ругалась, билась, хватала их за одежду и упиралась ногами».

Оксана Зарецкая была задержана накануне вечером вместе с другими зрителями премьеры постановки «Белый кролик, Красный кролик».

 
 
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На культурного эксперта составили протокол за неподобающее поведение.
 
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