Члена КС Оксану Зарецкую выпустили до суда. Стало известно, за что составлен протокол

Источник материала: Салiдарнасць

На культурного эксперта составили протокол за неподобающее поведение.





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Члена основного состава Координационного совета, специалиста по этикету Оксану Зарецкую, задержанную накануне, отпустили до суда.

Стало известно , за что на нее составили административный протокол. Милиционеры утверждают, что культурный эксперт Оксана Зарецкая «ругалась, билась, хватала их за одежду и упиралась ногами».

Оксана Зарецкая была задержана накануне вечером вместе с другими зрителями премьеры постановки «Белый кролик, Красный кролик».