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Члена КС Оксану Зарецкую выпустили до суда. Стало известно, за что составлен протокол
17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На культурного эксперта составили протокол за неподобающее поведение.
Фото из Facebook
Члена основного состава Координационного совета, специалиста по этикету Оксану Зарецкую, задержанную накануне, отпустили до суда.
Стало
Оксана Зарецкая была
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На культурного эксперта составили протокол за неподобающее поведение.
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