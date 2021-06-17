Отец Софии Сапеги попросил Лукашенко помиловать его дочь

Андрей Сапега, отец задержанной в Беларуси россиянки Софии Сапеги, просит Александра Лукашенко помиловать его дочь. Соответствующее видеообращение Андрея Сапеги, живущего в Приморском крае России, опубликовало дальневосточное издание PrimaMedia.





«Меня зовут Сапега Андрей, мне 53 года. Я отец четырех детей и Софья Сапега — моя старшая дочь, мой первый, долгожданный и любимый ребенок, — говорит Сапега в видеообращении. — Сейчас она содержится в СИЗО белорусского КГБ, по обвинению в совершении ряда преступлений. Ей грозят очень серьезные тюремные сроки. В этом обращении в преддверии визита Александра Лукашенко в Приморский край, я бы хотел обратиться лично к нему, как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен», передает БелаПАН .

По словам Сапеги, «любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком». «До встречи с Романом Протасевичем, она была обычной девушкой, — отметил он. — Во время протестов в Минске она была в Литве, и если что-то она и делала в тот период — это точно история любви, а не убеждений. Она помогала Роману в его работе. Александр Григорьевич, как отец отца я прошу о личной встрече и готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет привлечена к противоправным действиям. В этом же обращении я прошу губернатора Приморского края содействовать в организации личной встречи с президентом Лукашенко. Возможно, мне удастся убедить его помиловать мою дочь, не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жить».

Сапега также отметил, что надеется на помощь дочери со стороны России, так как вопрос о ее задержании был включен в повестку недавней встречи президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко.

На пресс-конференции 14 июня глава Следственного комитета Дмитрий Гора сообщил, что Сапеге предъявлено обвинение по ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) Уголовного кодекса. Она также является подозреваемой по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК.