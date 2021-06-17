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Пассажир рейса Минск — Тбилиси устроил драку на борту самолета
Источник материала: Навiны
Поздним вечером 16 июня на авиарейсе Минск — Тбилиси произошла драка между грузинскими пассажирами.
По информации
На видео мужчина (в серой майке с белым ободком) отбивается от других с пассажирского кресла.
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Поздним вечером 16 июня на авиарейсе Минск — Тбилиси произошла драка между грузинскими пассажирами.
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