Пассажир рейса Минск — Тбилиси устроил драку на борту самолета

Поздним вечером 16 июня на авиарейсе Минск — Тбилиси произошла драка между грузинскими пассажирами.





По информации Gazetaby , пассажир якобы стал оскорблять рядом сидевшую женщину — предположительно, белоруску. Стюарды отсадили ее, но другие представители Грузии посчитали необходимым урезонить соотечественника.

На видео мужчина (в серой майке с белым ободком) отбивается от других с пассажирского кресла.