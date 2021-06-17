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Доллар подорожал на 2.35 копейки на открытии торгов на БВФБ
Источник материала: АФН
На открытии торгов на БВФБ 17 июня 2021 года белорусский рубль существенно подешевел к доллару.
Так, доллар подорожал на 2.35 копейки до 2,5189 рубля. Объём торгов на данный момент $3.4млн.
Евро подешевел на 1.67 копейки до 3,0095 рубля, при объеме торгов в 2.5млн. евро.
Российский рубль подорожал на 0,18 копейки до 3,4691 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг194.5 млн. российских рублей.
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На открытии торгов на БВФБ 17 июня 2021 года белорусский рубль существенно подешевел к доллару.
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