Доллар подорожал на 2.35 копейки на открытии торгов на БВФБ

Источник материала: АФН

На открытии торгов на БВФБ 17 июня 2021 года белорусский рубль существенно подешевел к доллару.

Так, доллар подорожал на 2.35 копейки до 2,5189 рубля. Объём торгов на данный момент $3.4млн.

Евро подешевел на 1.67 копейки до 3,0095 рубля, при объеме торгов в 2.5млн. евро.

Российский рубль подорожал на 0,18 копейки до 3,4691 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг194.5 млн. российских рублей.