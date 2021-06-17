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У Путина и Байдена позиции по Беларуси разошлись на саммите

17.06.2021 11:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков констатировал расхождение позиций по Беларуси у Путина и Байдена на саммите в Женеве.

Участие США в нормандском формате не обсуждалось, сообщает ТАСС.

 
 
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков констатировал расхождение позиций по Беларуси у Путина и Байдена на саммите в Женеве.
 
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