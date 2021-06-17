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У Путина и Байдена позиции по Беларуси разошлись на саммите
Источник материала: АФН
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков констатировал расхождение позиций по Беларуси у Путина и Байдена на саммите в Женеве.
Участие США в нормандском формате не обсуждалось, сообщает
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков констатировал расхождение позиций по Беларуси у Путина и Байдена на саммите в Женеве.
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