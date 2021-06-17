ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парламент Греции утвердил трудовую реформу на фоне забастовок профсоюзов

17.06.2021 11:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Парламент Греции утвердил спорный законопроект о трудовой реформе, который вызвал забастовки и протесты со стороны профсоюзов.

Консервативное правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса заявило, что реформа модернизирует "устаревшие" законы, которые существовали несколько десятилетий назад, в эпоху "до интернета", когда большинство работников приходили в офисы и на фабрики в одно и то же время.

"Ядро этого законодательства содействует работникам, оно глубоко ориентировано на рост", - сказал Мицотакис во время парламентских дебатов, отклоняя утверждение политической оппозиции о том, что его правительство фактически отменяет 8-часовой рабочий день.

Профсоюзы призвали правительство отозвать законопроект, заявляя, что он отменит давно установленные права работников и позволит компаниям внедрять более длительные часы работы.

Наиболее спорная часть законодательства позволяет работникам работать до 10 часов в один день и меньше времени в другие. Профсоюзы опасаются, что это позволит работодателям заставлять работников брать дополнительные часы.

"На практике больше не будет восьмичасового рабочего дня, а будут сверхурочные работы, которые не будут оплачиваться", - заявил во время дебатов лидер социалистической партии PASOK Фофи Геннимата.

Реформа предоставляет работникам право "отключаться" от работы вне рабочего времени и вводит "цифровую рабочую карту" со следующего года для контроля рабочего времени работников в режиме реального времени. Она также увеличивает законное сверхурочное время до 150 часов в год.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламент Греции утвердил спорный законопроект о трудовой реформе, который вызвал забастовки и протесты со стороны профсоюзов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Члена КС Оксану Зарецкую выпустили до суда. Стало известно, за что составлен протокол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by