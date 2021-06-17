Парламент Греции утвердил трудовую реформу на фоне забастовок профсоюзов

Источник материала: АФН

Парламент Греции утвердил спорный законопроект о трудовой реформе, который вызвал забастовки и протесты со стороны профсоюзов.

Консервативное правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса заявило, что реформа модернизирует "устаревшие" законы, которые существовали несколько десятилетий назад, в эпоху "до интернета", когда большинство работников приходили в офисы и на фабрики в одно и то же время.

"Ядро этого законодательства содействует работникам, оно глубоко ориентировано на рост", - сказал Мицотакис во время парламентских дебатов, отклоняя утверждение политической оппозиции о том, что его правительство фактически отменяет 8-часовой рабочий день.

Профсоюзы призвали правительство отозвать законопроект, заявляя, что он отменит давно установленные права работников и позволит компаниям внедрять более длительные часы работы.

Наиболее спорная часть законодательства позволяет работникам работать до 10 часов в один день и меньше времени в другие. Профсоюзы опасаются, что это позволит работодателям заставлять работников брать дополнительные часы.

"На практике больше не будет восьмичасового рабочего дня, а будут сверхурочные работы, которые не будут оплачиваться", - заявил во время дебатов лидер социалистической партии PASOK Фофи Геннимата.

Реформа предоставляет работникам право "отключаться" от работы вне рабочего времени и вводит "цифровую рабочую карту" со следующего года для контроля рабочего времени работников в режиме реального времени. Она также увеличивает законное сверхурочное время до 150 часов в год.