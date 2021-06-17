|
Песков: На встрече Путина и Байдена было констатировано, что сблизить позиции по Беларуси невозможно
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь президента РФ констатировал расхождение позиций по Беларуси у Путина и Байдена на саммите в Женеве.
"На встрече Путина и Байдена было констатировано, что сблизить позиции по Беларуси невозможно", - заявил Дмитрий Песков в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Песков: На встрече Путина и Байдена было констатировано, что сблизить позиции по Беларуси невозможно
Пресс-секретарь президента РФ констатировал расхождение позиций по Беларуси у Путина и Байдена на саммите в Женеве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)