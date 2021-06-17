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Стало известно о задержании в Минске руководителя хора "Унія" Павла Гонца
Источник материала: Партизан
Накануне в Минске был задержан руководитель мужского хора “"Унія" Павел Гонца, сообщает телеграм-канал by_culture.
Силовики пришли за ним на работу — в филармонию. Вечером фамилия Гонца появилась в списках задержанных.
Камерному мужскому хору "Унiя" более 30 лет. Его создал дирижёр Кирилл Насаев. Несколько лет назад его не стало, и хор возглавил ученик Насаева Дмитрий Гонца.
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Накануне в Минске был задержан руководитель мужского хора “"Унія" Павел Гонца, сообщает телеграм-канал by_culture.
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