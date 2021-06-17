Силовики пришли за ним на работу — в филармонию. Вечером фамилия Гонца появилась в списках задержанных.





Камерному мужскому хору "Унiя" более 30 лет. Его создал дирижёр Кирилл Насаев. Несколько лет назад его не стало, и хор возглавил ученик Насаева Дмитрий Гонца.