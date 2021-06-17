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В Минске задержан руководителя хора «Унія» Павла Гонца
Источник материала: UDF
Павел Гонца / фото из соцсетей
Силовики пришли за ним на работу — в филармонию. Вечером фамилия Павла Гонца появилась в списках задержанных.
Камерному мужскому хору «Унiя» более 30 лет. Его создал дирижёр Кирилл Насаев. Несколько лет назад его не стало, и хор возглавил ученик Насаева Павел Гонца.
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Силовики пришли за ним на работу — в филармонию.
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