Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

«Фактически, это продолжение межгосударственного диалога, который основан на многолетнем опыте подписания договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений», — прокомментировал советник главы ОП публикацию совместного заявления президентов по стратегической стабильности.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Путин выглядел растерянно после встречи с Байденом» Американская сторона смогла донести все свои ключевые послания.

В комментарии агентствусказал, что саммит «носил скорее ознакомительный характер». Он отметил, что, судя по поведениюна пресс-конференции, «американская сторона смогла полностью реализовать свои намерения и донести ключевые послания».По мнению Подоляка,выглядел «несколько растерянно и смущенно, что вполне может указывать на отсутствие в обсуждаемой повестке интересов Российской Федерации».Встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоялась в Женеве 16 июня.