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«Путин выглядел растерянно после встречи с Байденом»
Источник материала: UDF
Фото: ТАСС
В комментарии агентству
По мнению Подоляка, Владимир Путин выглядел «несколько растерянно и смущенно, что вполне может указывать на отсутствие в обсуждаемой повестке интересов Российской Федерации».
«Фактически, это продолжение межгосударственного диалога, который основан на многолетнем опыте подписания договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений», — прокомментировал советник главы ОП публикацию совместного заявления президентов по стратегической стабильности.
Встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоялась в Женеве 16 июня.
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